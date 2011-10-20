Нужен логотип для сайта

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Закрыт36 заявок397 просмотров

Для сайта vsfoto.ru нужно отрисовать креативный логотип соответствующий названию УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА и, соответственно, гармонично вписывающийся в дизайн сайта.

14 лет назад
piknik
Ден 
51 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров