Нужно разработать логотип для вебмагазина, который будет заниматься продажей. В предложениях прошу указать примеры работ похожей тематики. Буду рад ответить на доп. вопросы или заполнить бриф.
Нужен логотип для сайта
Для сайта vsfoto.ru нужно отрисовать креативный логотип соответствующий названию УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА и, соответственно, гармонично вписывающийся в дизайн сайта.
Заявки фрилансеров
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