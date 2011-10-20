Разработка логотипа для магазина

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Закрыт34 заявки405 просмотров

Нужно разработать логотип для вебмагазина, который будет заниматься продажей. В предложениях прошу указать примеры работ похожей тематики. Буду рад ответить на доп. вопросы или заполнить бриф.

14 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров