Редизайн сайта http://talentville.com.ua/ Что то современное и более интуитивно понятное
- $400Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $400
настройка сервера и написание прикладного ПО - программа для учета приход/расход ТЗ скину в личкуСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
На сайте http://talentville.com.ua/ добавили 4 картинки которые не подходят по стилю сайта Надо сделать эти 4 картинки подходящими по стилю (мультяшными)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день. ищу системного администратора для организации. (Частный детский сад) В наличии два сервера на одном установлена бугалтерия и система управления сайтами. На второй нужно настроить бекап с первого. Еще есть задача починить сертификат ovpn на микротике.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $25
Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90 Для размещения на сайте агрегатора детских садов [url=https://sadik.ua/]https://sadik.ua/[/url] сайт нашего садика: http://talentville.com.ua/ Наша инста: https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru текст в баннере: Детский Сад Осокорки-Позняки 🥄Своя кухня👩🏼🍳 🏡Закрытая территория🗝 👩🏼🏫Группы по возрастам 👩🏼⚕️Медсестра 👩🏻💼Психолог 📲Бесплатный пробный день (044)229-58-15Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте Ищу специалиста для создания сайта и сопутствующих материалов для частного детского садика расположенного в Киеве (наш инстаграмм: [url=https://www.instagram.com/sadik_talentville_kiev/]https://www.instagram.com/sadik_talentville_kiev/[/url] ) примеры сайтов на подобии которых требуется создать сайт : [url=http://smilefish.ru/]http://smilefish.ru/[/url] [url=http://www.foxykids.com.ua/]http://www.foxykids.com.ua/[/url]Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Сайт под ключ с установкой и настройкой на сервере заказчика Целевая аудитория женская, возраст 20-40 лет Сайт для частного детского садика Название садика: ТалантВилль (en. : TalentVille) URL : http://talentville.com.ua - контент предоставляет заказчик по факту получения прототипа сайта - Виджет инстаграмма ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужен logo для сайта-обменника электронных валют obmenof.pro в векторе Слоган под лого: профессиональный обмен электронных валют ширина не более 170 пкс Высота не более 190 пксЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $120
Необходим квадратный логотип для сайтов CHANGER.CENTER / CHANGER.SPACE в векторе На сайтах будут предоставляться услуги обмена электронных валют (webmoney, qiwi, visa и т.п.)Логотипы и Знаки54 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $130
Необходим квадратный логотип для сайтов buxof.net / buxof.ru в векторе На сайтах будут предоставляться услуги обмена электронных валют (webmoney , qiwi , visa и т.п.) Поэтому можно при желании как то обыграть лого в стилистике "денег"Логотипы и Знаки71 заявкаЗакрыт9 лет назад
Дано: iconbit на ос андроид (http://www.iconbit.ru/products/minipc/105375/) usb модуль контроллера резистивного стекла сборка андроида под данное устройство не имеет возможности калибровки тача т.к. он в нем в принципе не предназначен (сборку можно скачать тут http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=99&t=21855) и на данный ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
- $60
Необходимо придумать название (домен) для магазина пополнения разных сервисов (Мобильная связь, Интернет, Игры, Телевидение, Телефония, Электронная коммерция)Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо придумать логику работы интернет магазина пополнения разных сервисов (Мобильная связь, Интернет, Игры, Телевидение, Телефония, Электронная коммерция) "фишки" которые будут привлекать клиентов и главное делать так чтобы они возвращались А именно : Что то типа постоянного ...Прочее10 заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно. есть 6 симок надо : настроить стабильную передачу входящих смс сообщений на почтовый ящик P.S. пробовали вставлять симки в модемы, и через win xp подключали 6 модемов в компу, не работает. все начинает сильно глючить и в ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть : модемы с ПО для приема смс (с любых симок) windows xp Необходимо : Написать программку которая будет брать входящие смс которые отображаются в ПО модема в windows xp и перекидывать их на определенный email ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10000
Разработка сайта обмена электронных валют по тех.заданиюСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен логотип для сайтов WmPayCash.net WmPayCash.com Сам лого можно сделать просто WmPayCash без указания зоны Цвета сайта: Светло серый (металлик) , Белый Сайт финансового характера, обмен эл. денег Примеры подобных сайтов : http://www.intexchange.com/ http://www.superchange.ru/ http://www.menyala.ru/ http://www.changemoney.me/ http://ukrwm.com/Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $250
Логотип для сайта обмена электронных валют Цвета сайта: Светло серый (металлик) , БелыйЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Светлый фон (можно в фоне использовать легкий оттенок серого (металлик градиент) или в качестве фона сделать какую нибудь сетку 2. Позиций будет не более 10 шт. а скорее всего около 5шт. по началу Примерное ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Название уже выбрали, всем спасибо за участие!!! Победительнице написали в личку о ее победе )))Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад