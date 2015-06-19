ID11

Игорь Никитин ID11

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Системное админестрирование

    Добрый день.  ищу системного администратора для организации.  (Частный детский сад)  В наличии два сервера  на одном установлена бугалтерия и система управления сайтами.  На второй нужно настроить бекап с первого.  Еще есть задача починить сертификат ovpn на микротике.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.

    $25

    Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90 Для размещения на сайте агрегатора детских садов [url=https://sadik.ua/]https://sadik.ua/[/url] сайт нашего садика:  http://talentville.com.ua/ Наша инста:  https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru текст в баннере: Детский Сад Осокорки-Позняки 🥄Своя кухня👩🏼‍🍳 🏡Закрытая территория🗝 👩🏼‍🏫Группы по возрастам 👩🏼‍⚕️Медсестра 👩🏻‍💼Психолог 📲Бесплатный пробный день (044)229-58-15

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт для частного детского садика

    Здравствуйте Ищу специалиста для создания сайта и сопутствующих материалов для частного детского садика расположенного в Киеве (наш инстаграмм: [url=https://www.instagram.com/sadik_talentville_kiev/]https://www.instagram.com/sadik_talentville_kiev/[/url] ) примеры сайтов на подобии которых требуется создать сайт :  [url=http://smilefish.ru/]http://smilefish.ru/[/url] [url=http://www.foxykids.com.ua/]http://www.foxykids.com.ua/[/url]

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • TalentVille - садик

    $500

    Сайт под ключ с установкой и настройкой на сервере заказчика  Целевая аудитория женская, возраст 20-40 лет  Сайт для частного детского садика Название садика: ТалантВилль (en. : TalentVille) URL : http://talentville.com.ua - контент предоставляет заказчик по факту получения прототипа сайта  - Виджет инстаграмма ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип для obmenof.pro

    $80

    Нужен logo для сайта-обменника электронных валют obmenof.pro  в векторе Слоган под лого:  профессиональный  обмен электронных валют ширина не более 170 пкс Высота не более 190 пкс

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип для сайта buxof

    $130

    Необходим квадратный логотип для сайтов buxof.net / buxof.ru в векторе На сайтах будут предоставляться услуги обмена электронных валют (webmoney , qiwi , visa и т.п.) Поэтому можно при желании как то обыграть лого в стилистике "денег"

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки71 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка ос андроид для устройства iconbit

    Дано: iconbit на ос андроид (http://www.iconbit.ru/products/minipc/105375/) usb модуль контроллера резистивного стекла сборка андроида под данное устройство не имеет возможности калибровки тача т.к. он в нем в принципе не предназначен (сборку можно скачать тут http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=99&amp;t=21855) и на данный ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг

    $60

    Необходимо придумать название (домен) для магазина пополнения разных сервисов (Мобильная связь, Интернет, Игры, Телевидение, Телефония, Электронная коммерция)

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин разных пополняшек

    $1000

    Необходимо придумать логику работы интернет магазина пополнения разных сервисов (Мобильная связь, Интернет, Игры, Телевидение, Телефония, Электронная коммерция) "фишки" которые будут привлекать клиентов и главное делать так чтобы они возвращались А именно : Что то типа постоянного ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMS 2 Email

    Срочно. есть 6 симок надо : настроить стабильную передачу входящих смс сообщений на почтовый ящик P.S. пробовали вставлять симки в модемы, и через win xp подключали 6 модемов в компу, не работает. все начинает сильно глючить и в ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMS to EMAIL

    Есть : модемы с ПО для приема смс (с любых симок) windows xp Необходимо : Написать программку которая будет брать входящие смс которые отображаются в ПО модема в windows xp и перекидывать их на определенный email ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • WmPayCash

    $100

    Нужен логотип для сайтов WmPayCash.net WmPayCash.com Сам лого можно сделать просто WmPayCash без указания зоны Цвета сайта: Светло серый (металлик) , Белый Сайт финансового характера, обмен эл. денег Примеры подобных сайтов : http://www.intexchange.com/ http://www.superchange.ru/ http://www.menyala.ru/ http://www.changemoney.me/ http://ukrwm.com/

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Магазин по продаже настольных игр финансового х-ра

    1. Светлый фон (можно в фоне использовать легкий оттенок серого (металлик градиент) или в качестве фона сделать какую нибудь сетку 2. Позиций будет не более 10 шт. а скорее всего около 5шт. по началу Примерное ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
$60
10 баллов
год назад
4 мультяшные картинки
Спасибо за интересное задание! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Рекомендую
Ответный отзыв
Ulianochka
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
5 баллов
3 года назад
Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.
Возникли трудности в своевременной оплате.
Так как это был конкурс то выбор победителя суть скорее субъективная. Работа понравилась, поэтому и выбрал. Коммуникация отличная, просьбы внести мелкие корректировки были исполнены оперативно К сожалению возникли некоторые чисто технические сложности с моей стороны как заказчика из за "дебрей" с выплатой зарезервированной суммы под конкурс, но в итоге разобрались.
Ответный отзыв
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
12 лет назад
WmPayCash
Спасибо за интересный конкурс. Работа оплачена. Сотрудничество прошло хорошо.
Все в порядке.
Ответный отзыв
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Придумать название компании коллективных скидок
Спасибо за конкурс. Четкое ТЗ и внимательное отношение - мой плюс!
Все в порядке.
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