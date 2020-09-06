Нужно создать баннеры 2 размеров, тематика - медицина.
Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.
Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90
Для размещения на сайте агрегатора детских садов https://sadik.ua/
сайт нашего садика:
Наша инста:
https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru
текст в баннере:
Детский Сад Осокорки-Позняки
籠Своя кухня
Закрытая территория
Группы по возрастам
⚕️Медсестра
Психолог
Бесплатный пробный день (044)229-58-15
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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