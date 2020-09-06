Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.

Так как это был конкурс то выбор победителя суть скорее субъективная. Работа понравилась, поэтому и выбрал. Коммуникация отличная, просьбы внести мелкие корректировки были исполнены оперативно К сожалению возникли некоторые чисто технические сложности с моей стороны как заказчика из за "дебрей" с выплатой зарезервированной суммы под конкурс, но в итоге разобрались.