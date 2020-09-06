Анимированный (gif.) баннер 728х90 для детского садика.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок981 просмотр
#1$20
#2$5

Необходимо изготовить анимированный (gif.) баннер 728х90

Для размещения на сайте агрегатора детских садов https://sadik.ua/

сайт нашего садика: 

http://talentville.com.ua/

Наша инста: 

https://www.instagram.com/talentville.kiev/?hl=ru

текст в баннере:

Детский Сад Осокорки-Позняки

籠Своя кухня‍

Закрытая территория

‍Группы по возрастам

‍⚕️Медсестра

‍Психолог

Бесплатный пробный день (044)229-58-15

5 лет назад
ID11
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Ulianochka
Ульяна 
32 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
#1
Так как это был конкурс то выбор победителя суть скорее субъективная. Работа понравилась, поэтому и выбрал. Коммуникация отличная, просьбы внести мелкие корректировки были исполнены оперативно К сожалению возникли некоторые чисто технические сложности с моей стороны как заказчика из за "дебрей" с выплатой зарезервированной суммы под конкурс, но в итоге разобрались.
Возникли трудности в своевременной оплате.

Заявки фрилансеров

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Ulianochka
Ульяна 
32 года
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4 года назад
5 лет назад
#1
Евгений
 
38 лет
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Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад

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