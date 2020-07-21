Добрый день! Нужен дизайнер, который может помочь с разработкой эффективных креативов для размещения рекламы в instagram.
Создать обложку (cover) для видеоролика
Нужно создать обложку, в которую мы будем вставлять нашу фотку и выкладывать посты в Фэйсбуке или видеороли в Ютубе.
1. Это видеообзор футбольного матча. Обложка должна сразу же вызывать ассоциацию с видеоматериалом (может плёнка по периметру, может значки видеокамеры).
2. Обложка должна содержать логотип сайта Moldfootball.com (лого прикреплено, на сайт можете зайти, чтобы посмотреть цвета)
3. Обложка должна быть справа. Мы не будем в ней изменять текст или иконки, то есть она должна быть универсальная для всех постов.
Победитель конкурса получит заказ еще на серию обложек для разных событий и для 2 сайтов.
Ниже некоторые примеры каверов, чтобы было понятно о чем речь.
Победитель конкурса
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