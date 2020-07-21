Создать обложку (cover) для видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки618 просмотров
#1$13

Нужно создать обложку, в которую мы будем вставлять нашу фотку и выкладывать  посты в Фэйсбуке или видеороли в Ютубе.

1. Это видеообзор футбольного матча. Обложка должна сразу же вызывать ассоциацию с видеоматериалом (может плёнка по периметру, может значки видеокамеры).

2. Обложка должна содержать логотип сайта Moldfootball.com (лого прикреплено, на сайт можете зайти, чтобы посмотреть цвета)

3. Обложка должна быть справа. Мы не будем в ней изменять текст или иконки, то есть она должна быть универсальная для всех постов.

Победитель конкурса получит заказ еще на серию обложек для разных событий и для 2 сайтов.

Ниже некоторые примеры каверов, чтобы было понятно о чем речь.

5 лет назад
Zdorova1
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
#1
Победил в конкурсе, создав крутую обложку. Доволен всем.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alex_HTML5_GIF
Александр 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
#1
Иван
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад

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