Отрисовать 4 баннера для слайдера на главной

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка215 просмотров

Требуются ледующие слайды:

1. Мебель из массива - спальни, гостиные, домашние кабинеты, обеденные группы

2. Кожаная мебель - в натуральной итальянской и бразильской коже

3. Модульные диваны - большой выбор конфигураций и комплектаций

4. Современные кресла - от классики до модерна

5 лет назад
clerk06
Артур 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$40
2 дня
Спасибо, как всегда - отличная работа.
🚀 Отличный заказчик с интересными задачами! Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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