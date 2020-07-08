Макет для таргетированной рекламы.

Для канала на ютубе нужно сделать вариант шапки, информацию можно сократить, главное, что бы всё было броско и контрастно видно. Оформлено должно быть в фирменном стиле (см. сайт http://www.compline-ufa.ru/ ) https://www.youtube.com/channel/UCXjmTMc1qhBGjHXmDw2yy2Q ...