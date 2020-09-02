Дизайн. Обложка для группы VK

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Завершен57 заявок1864 просмотра

На основе имеющегося логотипа (черно-белая графика) нужно создать обложку для группы ВК. 

Тематика - путешествия. Ничего серьезного и официального. Что-то ближе к веселью, трэшу, частичке панк-рока или рок-н-ролла. 

Готова рассмотреть любые заявки, желательно, чтобы в вашем портфолио были примеры выполненных работ по обложкам групп. 

5 лет назад
NstHus
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Выбранный исполнитель

DaniilCream
Даниил 
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5 лет назад
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Минимальное количество правок (одна), все согласно тз. Адекватно относится к срокам задачи, на сообщения отвечает быстро. Оплата в срок. Рекомендую работать с Анастасией.

Заявки фрилансеров

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