Дизайн. Обложка для группы VK

На основе имеющегося логотипа (черно-белая графика) нужно создать обложку для группы ВК.

Тематика - путешествия. Ничего серьезного и официального. Что-то ближе к веселью, трэшу, частичке панк-рока или рок-н-ролла.

Готова рассмотреть любые заявки, желательно, чтобы в вашем портфолио были примеры выполненных работ по обложкам групп.