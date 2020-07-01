Собираю команду для похода на квест) Нужно сделать для этого красочный баннер для ВКонтакте Результат предоставить в виде png 800x524px. Доп. инфу скину в личку. ...
Сделать лого(баннер) телеграм-каналу
У меня есть молодой и небольшой тлгрм-канал про подготовку к ЕГЭ. Нужно сделать обложку броскую и вызывающую, чтобы запоминалось.
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