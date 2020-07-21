Баннеры для РСЯ

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Завершен14 заявок461 просмотр

Создать баннеры типовых размеров для РСЯ - тематика - сервис мониторинга сайтов

https://defchecker.pro/

Предпочтение отдам креативным людям, можно сделать два набора -

более строгий, второй с мемчиками.

5 лет назад
ServiceOnline
39 лет
6 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Рекомендую!
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству всем фрилансерам :)

Заявки фрилансеров

Анна
 
47 лет
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5 лет назад
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Анна
 
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Роман
 
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Skorol1tnii
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