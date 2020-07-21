Что нужно на выходе: Текстовые материалы: Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)Графические материалы: Обложки для ...
Баннеры для РСЯ
Создать баннеры типовых размеров для РСЯ - тематика - сервис мониторинга сайтов
Предпочтение отдам креативным людям, можно сделать два набора -
более строгий, второй с мемчиками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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