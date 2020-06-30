Сделать из картинки баннер 1260х200

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки362 просмотра

Есть две большие картинки (паттерна) А1 и А3.

Нужно из каждого сделать баннер (вырезать кусочек): Формат баннера 1260х200

Бюджет 50 рублей. Сбербанк или Яндекс-Деньги

5 лет назад
jukowandr1
Андрей 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работа на 5+. Рекомендую! И буду сам обращаться еще много раз!
Все отлично, быстрая коммуникация, спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Артём
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать баннера для входной группы

    $12

    1. Баннер 80см на 60см - С часами работы с 10:00 до 19:00 2. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись малярно-кузовной ремонт (расположение элементов на ваше усмотрение) 3. Верхний баннер ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн баннеров и флайеров

    Необходимо сделать баннера и дизайн для печатных изделий, подарочные карточки флайера и так далее. Прикладывайте в зайяках обязательно свои работы и способ оценки труда, сдельная или часовая работа.  В части работ требуется рисовать.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Шаблон для ютуба

    на мой канал под видеоролики нужен шаблон универсальный чтобы мог сам менять фото и заголовок

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отрисовка баннеров для сайта

    Нужно нарисовать 4 баннера для сайта - он сейчас закрыт, вы напишите - как будете смотреть его, я его открою для вас - пока сделал скриншот страницы для общего понимания стилистики сайта ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннеры (креативы) для рекламы

    Нужны баннеры для рекламы в Инстаграм историях. Яркие, цепляющие взгляд. Скидывайте портфолио и прайсы, нужно будет много баннеров. Ценю качество и креативность в работе. Жду ваших сообщений.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Html баннер

    Требуется разработка html баннера Строительная тематика от вас примеры, цены, сроки

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • От баннера до превью

    Здравствуйте. Представляю удаленные услуги во многих сферах рендеринга, баннеров , превью , настройкой вашего компьютера , перевода статей из иностранных сайтов.  Буду рад работе или сотрудничеству именно с вами

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад