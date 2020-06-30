Нанести разметку на изображение. Подготовка макетов рекламных баннеров (На автобусы)
Сделать из картинки баннер 1260х200
Есть две большие картинки (паттерна) А1 и А3.
Нужно из каждого сделать баннер (вырезать кусочек): Формат баннера 1260х200
Бюджет 50 рублей. Сбербанк или Яндекс-Деньги
Выбранный исполнитель
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