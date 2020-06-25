на мой канал под видеоролики нужен шаблон универсальный чтобы мог сам менять фото и заголовок
Дизайн баннеров и флайеров
Необходимо сделать баннера и дизайн для печатных изделий, подарочные карточки флайера и так далее.
Прикладывайте в зайяках обязательно свои работы и способ оценки труда, сдельная или часовая работа.
В части работ требуется рисовать.
Заявки фрилансеров
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