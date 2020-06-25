Дизайн баннеров и флайеров

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Закрыт21 заявка504 просмотра

Необходимо сделать баннера и дизайн для печатных изделий, подарочные карточки флайера и так далее.

Прикладывайте в зайяках обязательно свои работы и способ оценки труда, сдельная или часовая работа. 

В части работ требуется рисовать.

5 лет назад
woolestonia
Гарри Куло 
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