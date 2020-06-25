Отредактировать имеющийся баннер

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Завершен1 заявка160 просмотров

Необходимо отредактировать нарисованный баннер, все исходники имеются. В изображении необходимо изменить цену на 290, год 2020 и добавить надпись о.Сахалин.

Ссылка на исходник

https://drive.google.com/file/d/1quVTGoVt4ZRsND6DZc-kYJmer-v_z8ku/view?usp=drivesdk

5 лет назад
coalminer
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$3
1 день
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Заявки фрилансеров

loboianakis
Артем 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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