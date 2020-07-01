Создать пост+сториз с рекламой для Инстаграм

Добрый день!

1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата).

2. Баннер для рекламы всего магазина для фб+инста.

По любым вопросам обращайтесь! Жду от Вас цену и срок, релевантное портфолио приветствуется