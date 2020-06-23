Баннеры для сайта

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Завершен28 заявок405 просмотров

 Нужно сделать баннера под стиль сайта. Подробности в телеграме.

5 лет назад
centroufo
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Высокое качество и скорость работы, бесперебойная связь, адекватная стоимость услуг. Рекомендуем к сотрудничеству! Обратимся к Анастасии еще не раз со следующими проектами.
Спасибо Константину за доверие и оперативную связь! Буду рада сотрудничать :-)

Заявки фрилансеров

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3 дня назад
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