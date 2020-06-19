Оформление Instagram для автомойки

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Завершен10 заявок418 просмотров

Для автомойки нужно сделать оформление Instagram страничке, логотип отправлю в телеграмм

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Результатом доволен дизайн получился очень хороший
Приятно работать с хорошими людьми! Спасибо за проект!

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