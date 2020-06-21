Баннер с анимацией

Добрый день. Нужно сделать 4 баннера по шаблонам, но без потери в качестве. Максимальный объем файла - 120 КБ. Мы пытались, но не прошли модерацию из за плохого качества. Кто уверен в своих силах напишите стоимость за 4 баннера. Если будет в таком же плохом качестве, то нам таких не нужно баннеров ибо они уже есть у нас. Баннеры в GIF, размер в пикселях - 240×400. Прикрепил наши примеры в плохом качестве и в ссылках прикрепил по отдельности изображения и в векторе исходники. Жду откликов кто способен уложиться в 120 кб и не потерять в качестве. И сделать нужно сегодня.

https://yadi.sk/d/eha7ZxhfiYwFBw - вектор

https://yadi.sk/d/Zmt9Hv-6cHi4tA - гиф

https://yadi.sk/d/Stdu_56HzMIa1A - гиф