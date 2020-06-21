Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак. По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себя
Баннер с анимацией
Добрый день. Нужно сделать 4 баннера по шаблонам, но без потери в качестве. Максимальный объем файла - 120 КБ. Мы пытались, но не прошли модерацию из за плохого качества. Кто уверен в своих силах напишите стоимость за 4 баннера. Если будет в таком же плохом качестве, то нам таких не нужно баннеров ибо они уже есть у нас. Баннеры в GIF, размер в пикселях - 240×400. Прикрепил наши примеры в плохом качестве и в ссылках прикрепил по отдельности изображения и в векторе исходники. Жду откликов кто способен уложиться в 120 кб и не потерять в качестве. И сделать нужно сегодня.
https://yadi.sk/d/eha7ZxhfiYwFBw - вектор
https://yadi.sk/d/Zmt9Hv-6cHi4tA - гиф
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется разработка гиф баннера, не более 60кб.Завершен5 лет назад
Нарисовать баннер для рекламы FB , Inst и ВК. Нужно креативное мышление, так как тема – регистрация товарных знаков. - Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ - В отклике опишите , как ...Баннеры27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче. 1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото). 2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из ...Завершен5 лет назад
Нужно сделать 10 баннеров и каждый дизайн в комплекте 320*240, 300*250, 600*300. Итого должно получиться 30 файлов Тематика пикантная Есть готовые примеры. ничего сложного нет - не нужно придумывать и креативить Сроки: ...Баннеры29 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать баннер для слайдера. - Подробнее кандидатам.Баннеры32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $37
Название сайта мелкое (smartsellgroup.ru)Верхний текст-вопрос, шрифт среднего размера (Нужно больше клиентов в автосервис?)Средний текст-предложение, шрифт крупный, жирный текст еще крупнее (Создание продающих сайтов под ключ)Текст-гарантия, шрифт крупный (с гарантией заказов)Кнопка не более 15% от баннера ...Завершен5 лет назад
Привет! Нужен баннер для сайта такси для различных видов рекламы в директе. Вадим.Закрыт5 лет назад
Изготовить фоновые изображения (баннеры) для тематических разделов сайта. Структура Фона – коллаж из тематических элементов, фотографий, эскизов и тп. Примеры тем: авто, медицина, авиация, строительство, мода. ...Завершен5 лет назад