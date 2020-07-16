Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...
3 шаблона баннеров
Добрый день, коллеги.
Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта.
Размеры баннера 1920*640px
Стилистика для каждого из баннеров во вложении, просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих фигур в соответствии с примерами.
Также предусмотреть возможность добавлять/менять изображение товара, а также небольшое УТП (заголовок, подзаголовок, описание и кнопка).
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