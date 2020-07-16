3 шаблона баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок337 просмотров

Добрый день, коллеги.

Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта.

Размеры баннера 1920*640px

Стилистика для каждого из баннеров во вложении,  просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих фигур в соответствии с примерами.

Также предусмотреть возможность добавлять/менять изображение товара, а также небольшое УТП (заголовок, подзаголовок, описание и кнопка).

5 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Влад
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Алим
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Баннеры
Андрей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннеров (превью) для 5 видео

    Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...

    Баннеры50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Баннер с анимацией

    Добрый день. Нужно сделать 4 баннера по шаблонам, но без потери в качестве. Максимальный объем файла - 120 КБ. Мы пытались, но не прошли модерацию из за плохого качества. Кто уверен в своих силах напишите ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Банер для рекламы вконтакте

    $10

    Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак. По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себя

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Гиф баннеры

    Требуется разработка гиф баннера, не более 60кб.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Нарисовать баннер для рекламы FB , Inst и ВК. Нужно креативное мышление, так как тема – регистрация товарных знаков.  - Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ - В отклике опишите , как ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать изображение-обложку

    $7

    Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче. 1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото). 2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать 10 баннеров

    Нужно сделать 10 баннеров  и каждый дизайн в комплекте 320*240, 300*250, 600*300. Итого должно получиться 30 файлов Тематика пикантная Есть готовые примеры. ничего сложного нет - не нужно придумывать и креативить Сроки: ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Банеры для рекламы в яндексе. Комплексный интернет маркетинг под ключ

    $37

    Название сайта мелкое (smartsellgroup.ru)Верхний текст-вопрос, шрифт среднего размера (Нужно больше клиентов в автосервис?)Средний текст-предложение, шрифт крупный, жирный текст еще крупнее (Создание продающих сайтов под ключ)Текст-гарантия, шрифт крупный (с гарантией заказов)Кнопка не более 15% от баннера ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад