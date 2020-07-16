3 шаблона баннеров

Добрый день, коллеги.

Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта.

Размеры баннера 1920*640px

Стилистика для каждого из баннеров во вложении, просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих фигур в соответствии с примерами.

Также предусмотреть возможность добавлять/менять изображение товара, а также небольшое УТП (заголовок, подзаголовок, описание и кнопка).