MuVitos

Виталий MuVitos

 
32 годаУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
КРЕАТИВИ | САЙТИ | Digital дизайн

Дизайн, який збільшить продажі.

Банери, націлені на конверсію.

Піднімаю CTR

Пишу УТП

Дружу з таргетом

2000+ успішних замовлень

Подробиці в direct

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sprinter21
Александр 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Разработать креативы для рекламы в фб
Виталий все здорово выполнил. Креативы для фб получились яркими и оригинальными. Будем продолжать сотрудничать.
Отличный заказчик! Сотрудничать и общаться легко и приятно)
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#266