Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...
Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям
Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты.
Что ожидаем от вас:
- Навыки Photoshop, Illustrator, понимание Powerpoint.
- Знание требований для разных соц сетей.
- Готовность быстро оформлять дизайны.
- Креативные стилистические решения и инициативность.
Также, хотим ознакомиться с вашими похожими работами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется нарисовать банер.Баннеры53 заявкиЗакрыт5 лет назад
необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги ...Баннеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
сделать стикеры телеграм и вайбер для компанииБаннеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 ...Баннеры2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для автомойки нужно сделать оформление Instagram страничке, логотип отправлю в телеграммЗавершен5 лет назад
Оформить инстраграм соц сети тема строительная бригада брендинг все есть пришлю в лсЗавершен5 лет назад
Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...Баннеры50 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, коллеги. Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта. Размеры баннера 1920*640px Стилистика для каждого из баннеров во вложении, просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать 4 баннера по шаблонам, но без потери в качестве. Максимальный объем файла - 120 КБ. Мы пытались, но не прошли модерацию из за плохого качества. Кто уверен в своих силах напишите ...Завершен5 лет назад