Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям

Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты.

Что ожидаем от вас:

Навыки Photoshop, Illustrator, понимание Powerpoint.

Знание требований для разных соц сетей.

Готовность быстро оформлять дизайны.

Креативные стилистические решения и инициативность.

Мы работаем по часовому рейту. Сообщите, пожалуйста, цену за час работы.

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