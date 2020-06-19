Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям

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Закрыт28 заявок776 просмотров

Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты. 

Что ожидаем от вас: 

  • Навыки Photoshop, Illustrator, понимание Powerpoint.
  • Знание требований для разных соц сетей.
  • Готовность быстро оформлять дизайны.
  • Креативные стилистические решения и инициативность.
Мы работаем по часовому рейту. Сообщите, пожалуйста, цену за час работы.

Также, хотим ознакомиться с вашими похожими работами.  

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