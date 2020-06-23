Срочно нужно сделать каталог сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт22 заявки558 просмотров

Срочно нужно сделать каталог сайта  пожалуйста 

подробное тех задание предоставим

5 лет назад
guest_15929133788984
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Степан
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лариса
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Полина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Александр
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Бобков
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Игорь
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Карина
 
41 год
20 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Леонид
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Яна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннеров

    Предлагается создать серию из 5 баннеров разного стиля, для выбора наиболее эффективного. Нет четкого тз по текстам, есть 5 вариантов, нужно предварительно обсудить. Ваш опыт приветствуется. Формат 240х400 Рекламируемый сайт petdiet.pro ...

    Баннеры48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшая задача по дизайну/анимации

    1. Для первого баннера найти и добавить предмет (стул), который крутится на 360. Должно получиться видео - крутящийся стул на фоне статичного баннера. Далее вставить его уже в статичном состоянии на несколько фото ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям

    Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты.  ...

    PowerPoint
    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

    Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать превью видео-роликов на YouTube-кан

    необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт вывода баннера

    Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад