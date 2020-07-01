Gif баннер

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Завершен7 заявок397 просмотров

Необходимо разработать gif баннер

размер ш 800 в 90

вес не более 60кб

нужно сделать оперативно

укажите цену, сроки. Подробности отправим 

5 лет назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад
$15
2 дня
Алексей сделал все очень быстро, как мы и просили. Были учтены все пожелания. Рекомендуем!
Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
30 лет
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