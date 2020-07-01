Дизайн instagram

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Завершен1 заявка333 просмотра

Instagram дизайн для статей, первое большой заголовок, остальные текста, последняя призыв к действию, подпишитесь, поставьте лайк и т.д.

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
Как всегда гениально и просто сделал дизайн того именно того что я хотел)))
Отличный заказчик с интересными проектами 🚀

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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