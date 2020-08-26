Необходимо сделать гиф баннер
Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию
Что нужно на выходе: Текстовые материалы:
- Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)
- Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)
- Обложки для постов с надписями (до 20 шт, соотв., к первому пункту из Текстов)
- Бланки обложек (квадрат, для ФБ и Инст) под Финальный Список рубрик (до 6 шт)
- Бланки обложек (прямоугольник, Ютюб) под Финальный Список рубрик (до 4 шт)
- Обложки и аватарки для профилей (три обложки и три аватара: инста / фб / ютюб)
- Общий мастер шаблон для поста с нужным пресетом цвета
- Для постов, где нужен монтаж из готовых видосов, простой монтаж в формате "Несколько секунд обложка, потом переход на 10-30 сек ролик, поверх него текст в виде субтитров и музыка" (до 4 шт)
Бюджет: 6 000р
Все входные материалы, фотографии, видео и исходники общего фирстиля компании есть
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