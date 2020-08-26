Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок618 просмотров

Что нужно на выходе: Текстовые материалы: 

  • Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)
  • Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)
Графические материалы: 
  • ﻿Обложки для постов с надписями (до 20 шт, соотв., к первому пункту из Текстов)﻿
  • Бланки обложек (квадрат, для ФБ и Инст) под Финальный Список рубрик (до 6 шт)
  • Бланки обложек (прямоугольник, Ютюб) под Финальный Список рубрик (до 4 шт)
  • Обложки и аватарки для профилей (три обложки и три аватара: инста / фб / ютюб)
  • Общий мастер шаблон для поста с нужным пресетом цвета
  • Для постов, где нужен монтаж из готовых видосов, простой монтаж в формате "Несколько секунд обложка, потом переход на 10-30 сек ролик, поверх него текст в виде субтитров и музыка" (до 4 шт)
Как только будут готовы все материалы, собрать из них профили в трех соц сетях и задача считается закрытой. На Ютюбе НИЧЕГО не публиковать, просто оформить профиль и все

Бюджет: 6 000р

Все входные материалы, фотографии, видео и исходники общего фирстиля компании есть 

5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$35
2 дня
Escrow
ответственно решили не самую простую и креативную задачу!
Спасибо за интересный опыт и интересный проект! С вами приятно работать!
dianaisacenko
Диана 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$20
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Иван
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
dianaisacenko
Диана 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Полина
 
25 лет
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3 года назад
1 отзыв
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Юлия
 
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Савелий
 
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Александр
 
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месяц назад
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Егор
 
24 года
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Был
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Адиль
 
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1 отзыв(-1)
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Кирилл
 
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5 лет назад
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