Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию

Что нужно на выходе: Текстовые материалы:

Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)

Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)

﻿Обложки для постов с надписями (до 20 шт, соотв., к первому пункту из Текстов)﻿

Бланки обложек (квадрат, для ФБ и Инст) под Финальный Список рубрик (до 6 шт)

Бланки обложек (прямоугольник, Ютюб) под Финальный Список рубрик (до 4 шт)

Обложки и аватарки для профилей (три обложки и три аватара: инста / фб / ютюб)

Общий мастер шаблон для поста с нужным пресетом цвета

Для постов, где нужен монтаж из готовых видосов, простой монтаж в формате "Несколько секунд обложка, потом переход на 10-30 сек ролик, поверх него текст в виде субтитров и музыка" (до 4 шт)

Графические материалы:Как только будут готовы все материалы, собрать из них профили в трех соц сетях и задача считается закрытой. На Ютюбе НИЧЕГО не публиковать, просто оформить профиль и все

Бюджет: 6 000р

Все входные материалы, фотографии, видео и исходники общего фирстиля компании есть