Дизайн баннеров для размещения

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок475 просмотров

Необходимо разработать концепцию дизайна банера для медийной рекламы ( ресайзы сделаем сами) по тематике банковского кредитования юрлиц. 

Техзадание и брифинг дам исполнителю. Опыт с банками- нужен 

5 лет назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Баннеры
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Валентин
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Максимов
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Савелий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
5 лет назад
Александр
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннеры для РСЯ

    Создать баннеры типовых размеров для РСЯ - тематика - сервис мониторинга сайтов https://defchecker.pro/ Предпочтение отдам креативным людям, можно сделать два набора - более строгий, второй с мемчиками.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию

    $85

    Что нужно на выходе: Текстовые материалы:  Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)Графические материалы: ﻿Обложки для ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн instagram

    Instagram дизайн для статей, первое большой заголовок, остальные текста, последняя призыв к действию, подпишитесь, поставьте лайк и т.д.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Gif баннер

    Необходимо разработать gif баннер размер ш 800 в 90 вес не более 60кб нужно сделать оперативно укажите цену, сроки. Подробности отправим

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать из картинки баннер 1260х200

    Есть две большие картинки (паттерна) А1 и А3. Нужно из каждого сделать баннер (вырезать кусочек): Формат баннера 1260х200 Бюджет 50 рублей. Сбербанк или Яндекс-Деньги

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад