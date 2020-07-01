Дизайн баннера для социальных сетей

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Закрыт36 заявок707 просмотров

Деятельность:

- Интернет магазин бытовой техники

Категории товаров:

- Кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина, миксер, блендер, утюг, пылесос и т.д

ТЗ:

- Картинка будет использовать для таргетированной рекламы в Instagram/Facebook

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Цель от картинки:

- Информировать пользователя о том что ассортимент интернет магазина большой;

- Заинтересовать пользователя перейти в телеграм бот.

5 лет назад
Mirodil19
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Захар
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Роман
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Баннеры
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгения
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Валентина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Иеронимус
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
286 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
5 лет назад
Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Руслан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
40 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Баннеры
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Юра
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Максимов
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Светлана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Савелий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Тимур
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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