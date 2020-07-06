Рекламное объявление для Фейсбук

Что нужно на выходе: Текстовые материалы: Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)Графические материалы: ﻿Обложки для ...