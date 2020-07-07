Нужно сделать логотип и баннер для Ютуб канала

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Закрыт41 заявка1325 просмотров

Нужно сделать логотип и баннер для Ютуб канала. Название канала уже есть, канал будет специализироваться на садоводстве. 

5 лет назад
ira27
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