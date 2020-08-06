Для канала ютуб нужна крутая шапка

$15
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Завершен30 заявок1609 просмотров
#1$15

Для канала на ютубе нужно сделать вариант шапки, 

информацию можно сократить, главное, что бы всё было броско и контрастно видно.

Оформлено должно быть в фирменном стиле (см. сайт http://www.compline-ufa.ru/ )

https://www.youtube.com/channel/UCXjmTMc1qhBGjHXmDw2yy2Q

контраст и шрифты на подобии https://www.youtube.com/user/petrosipov1

или любые ваши варианты.

В шапке должно быть:

Логотип и слоган: ремонт цифровой техники,

Адрес: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 90

Один телефон +7(347)266-55-14

Добавить где то сбоку: 12 лет работаем/опыта.

Всё остальное не нужно.

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Победитель конкурса

alex_shiva
Александр 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
#1
Александр сделал самую впечатляющую шапку для ютуб канала в конкурсе!
На сервис захожу очень редко и достаточно сильно рад, что так удачно попался на Максима, четко поставил задачу и помог разобраться с сервисом ))

Заявки фрилансеров

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alex_shiva
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