Для канала ютуб нужна крутая шапка

# 1 — $ 15

Для канала на ютубе нужно сделать вариант шапки,

информацию можно сократить, главное, что бы всё было броско и контрастно видно.

Оформлено должно быть в фирменном стиле (см. сайт http://www.compline-ufa.ru/ )

https://www.youtube.com/channel/UCXjmTMc1qhBGjHXmDw2yy2Q

контраст и шрифты на подобии https://www.youtube.com/user/petrosipov1

или любые ваши варианты.

В шапке должно быть:

Логотип и слоган: ремонт цифровой техники,

Адрес: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 90

Один телефон +7(347)266-55-14

Добавить где то сбоку: 12 лет работаем/опыта.

Всё остальное не нужно.