Быстро, красиво, адаптивно, функционально

HTML5 - CSS3 - SCSS - JS - PHP

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JQUERY - GSAP - SWIPER

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GULP - WEBPACK

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PS - AI - FIGMA

WP разработка шаблонов с нуля, подключение изменяемых полей/товаров/чего угодно. Написание виджетов для Elementor

Веб Дизайн, Сайты под ключ, Оформление сообществ

Обучался верстке, фотошопам и фигмам у мудрейших монахов в шаолиньском монастыре

Предпочтительные CMS для работы:

WordPress (верстаю шаблоны с нуля, редактируемый контент).

За раз беру не больше 1-2 проектов, быстрая разработка, от вас только контент и быстрая обратная связь