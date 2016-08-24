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PS - AI - FIGMA
WP разработка шаблонов с нуля, подключение изменяемых полей/товаров/чего угодно. Написание виджетов для Elementor
Веб Дизайн, Сайты под ключ, Оформление сообществ
Обучался верстке, фотошопам и фигмам у мудрейших монахов в шаолиньском монастыре
Предпочтительные CMS для работы:
WordPress (верстаю шаблоны с нуля, редактируемый контент).
За раз беру не больше 1-2 проектов, быстрая разработка, от вас только контент и быстрая обратная связь
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Верстка из figma на Wordpress / Elementor #112 просмотров
- Верстка из figma на Wordpress / Elementor #210 просмотров
- Верстка из figma на Wordpress / Elementor #48 просмотров
- Верстка из figma на Wordpress / Elementor #311 просмотров
- Верстка из figma на Wordpress / Elementor #510 просмотров
- Разработка дизайна и верстки промо страницы48 просмотров
- Таймлапс / ускоренное видео верстки сайта45 просмотров
- Редизайн сайта90 просмотров
- Редизайн сайта84 просмотра
- Хакатон98 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
1СWordPress
Все сделано в срок, исполнитель всегда на связи, сотрудничество доволен
Ответный отзыв
Быстрая обратная связь, всегда на связи. На все вопросы и уточнения отвечал адекватно и без раздражения. Этапы работы разграничивал и оплачивал в срок. Рекомендую.
$15
10 баллов
5 лет назад
Александр сделал самую впечатляющую шапку для ютуб канала в конкурсе!
Ответный отзыв
На сервис захожу очень редко и достаточно сильно рад, что так удачно попался на Максима, четко поставил задачу и помог разобраться с сервисом ))
$23
10 баллов
9 лет назад
Отличное качество исполнения заказа. Без предоплаты. Я как заказчик говорил А, исполнитель понимал, что Б))) Мне понравилось. )
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, работал без предоплаты, не кинул, заплатил своевременно. На связь выходил часто, отвечал на все вопросы и предоставил все необходимые материалы. Рекомендую к работе с заказчиком.