alex_shiva

Александр alex_shiva

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро, красиво, адаптивно, функционально

HTML5 - CSS3 - SCSS - JS - PHP

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JQUERY - GSAP - SWIPER

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GULP - WEBPACK

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PS - AI - FIGMA

WP разработка шаблонов с нуля, подключение изменяемых полей/товаров/чего угодно. Написание виджетов для Elementor

Веб Дизайн, Сайты под ключ, Оформление сообществ

Обучался верстке, фотошопам и фигмам у мудрейших монахов в шаолиньском монастыре

Предпочтительные CMS для работы:

WordPress (верстаю шаблоны с нуля, редактируемый контент).

За раз беру не больше 1-2 проектов, быстрая разработка, от вас только контент и быстрая обратная связь

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Hellerbrauns
Александр 
62 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress
WordPress
Все сделано в срок, исполнитель всегда на связи, сотрудничество доволен
Быстрая обратная связь, всегда на связи. На все вопросы и уточнения отвечал адекватно и без раздражения. Этапы работы разграничивал и оплачивал в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Для канала ютуб нужна крутая шапка
Александр сделал самую впечатляющую шапку для ютуб канала в конкурсе!
На сервис захожу очень редко и достаточно сильно рад, что так удачно попался на Максима, четко поставил задачу и помог разобраться с сервисом ))
Ответный отзыв
Klerikal
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Группа в Вк
Отличное качество исполнения заказа. Без предоплаты. Я как заказчик говорил А, исполнитель понимал, что Б))) Мне понравилось. )
Адекватный заказчик, работал без предоплаты, не кинул, заплатил своевременно. На связь выходил часто, отвечал на все вопросы и предоставил все необходимые материалы. Рекомендую к работе с заказчиком.
Ответный отзыв