Разработать баннер

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Закрыт36 заявок741 просмотр

Нужно разработать баннер.

Прикрепляю к проекту прототип.

Сначала нужно сделать 3 разных варианта по прототипу, потом выбранный берем и удаляем все лишнее (текстовку)

После чего размножаем на разные размеры (для веба и наружки)

От Вас лучшие примеры и цена за разработку 1го баннера в трех разных вариантах.

5 лет назад
benefitm
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