Нужно разработать баннер.

Прикрепляю к проекту прототип.

Сначала нужно сделать 3 разных варианта по прототипу, потом выбранный берем и удаляем все лишнее (текстовку)

После чего размножаем на разные размеры (для веба и наружки)

От Вас лучшие примеры и цена за разработку 1го баннера в трех разных вариантах.