Добрый день! Давайте знакомиться – я ваш веб-дизайнер, меня зовут Ирина.
Именно я создам дизайн, который из обычного посетителя сайта сделает покупателя!
Что я создаю:
- Дизайн сайтов
- Лендинги
- Оформление социальных сетей
- Интернет-магазины
- Баннеры, листовки, визитки, презентации, каталоги
- Корпоративные сайты
Почему именно я:
- Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, XD, InDesign
- Индивидуальный дизайн (учитываю все ваши пожелания)
- Работа выполняется в сроки
- Адаптирование под мобильные и планшеты
- Адекватно реагирую на правки
- На связи 24/7 (письменно или созвон - как удобно)
Буду рада погрузиться с вами в работу над новым дизайном!
С уважением, Ирина
E-mail [email protected]
Телефон, Skype, Telegram, Viber +380689911768
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