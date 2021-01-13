Веб-дизайнер

Добрый день! Давайте знакомиться – я ваш веб-дизайнер, меня зовут Ирина.

Именно я создам дизайн, который из обычного посетителя сайта сделает покупателя!

Что я создаю:

- Дизайн сайтов

- Лендинги

- Оформление социальных сетей

- Интернет-магазины

- Баннеры, листовки, визитки, презентации, каталоги

- Корпоративные сайты

Почему именно я:

- Работаю в Figma, Photoshop, Illustrator, XD, InDesign

- Индивидуальный дизайн (учитываю все ваши пожелания)

- Работа выполняется в сроки

- Адаптирование под мобильные и планшеты

- Адекватно реагирую на правки

- На связи 24/7 (письменно или созвон - как удобно)

Буду рада погрузиться с вами в работу над новым дизайном!

С уважением, Ирина

E-mail [email protected]

www.behance.net/agibalova24

Телефон, Skype, Telegram, Viber +380689911768