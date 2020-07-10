Переверстать готовый HTML5 баннер

Есть готовый HTML5 баннер, но он не корректно отображается на рекламной площадке (не видны изображения, только текст). Баннер делал другой человек в программе Adobe Edge. Необходимо переверстать баннер 1 в 1, но согласно требованиям specs.adfox.ru. Нужно сделать срочно. Баннер во вложении.