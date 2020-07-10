На основе имеющегося логотипа (черно-белая графика) нужно создать обложку для группы ВК. Тематика - путешествия. Ничего серьезного и официального. Что-то ближе к веселью, трэшу, частичке панк-рока или рок-н-ролла. Готова рассмотреть любые ...
Переверстать готовый HTML5 баннер
Есть готовый HTML5 баннер, но он не корректно отображается на рекламной площадке (не видны изображения, только текст). Баннер делал другой человек в программе Adobe Edge. Необходимо переверстать баннер 1 в 1, но согласно требованиям specs.adfox.ru. Нужно сделать срочно. Баннер во вложении.
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