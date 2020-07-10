Переверстать готовый HTML5 баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок376 просмотров

Есть готовый HTML5 баннер, но он не корректно отображается на рекламной площадке (не видны изображения, только текст). Баннер делал другой человек в программе Adobe Edge. Необходимо переверстать баннер 1 в 1, но согласно требованиям specs.adfox.ru. Нужно сделать срочно. Баннер во вложении.

HTML
5 лет назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
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Был
6 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Очень ответственный и компетентный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
ТЗ, связь, общение, оплата - всё хорошо. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

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