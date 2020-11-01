Быстро,качественно ,с душой!
Я дорабатываю сайты и делаю сайты под ключ.
Программированием занимаюсь 8 лет.
Знаю html, css, php, mysql, библиотеки java script.
Из cms знаю wordpress, битрикс и opencart.
Так же занимаюсь вэб-дизайном. Создам визитку,оформлю инстаграм и сделаю логотип!
- Огромный стаж работы- Возможность вносить до 3 поправок- Точно соблюдение технического задания- Быстрые сроки выполнения- Опыт сотрудничества со многими крупными организациями и общественными личностями
почта: [email protected]
telegram/viber: +7 9044-903-550
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Буклет для романтического путешествия по Москве66 просмотров