Быстро,качественно ,с душой!

Я дорабатываю сайты и делаю сайты под ключ.

Программированием занимаюсь 8 лет.

Знаю html, css, php, mysql, библиотеки java script.

Из cms знаю wordpress, битрикс и opencart.

Так же занимаюсь вэб-дизайном. Создам визитку,оформлю инстаграм и сделаю логотип!

- Огромный стаж работы- Возможность вносить до 3 поправок- Точно соблюдение технического задания- Быстрые сроки выполнения- Опыт сотрудничества со многими крупными организациями и общественными личностями

почта: [email protected]

telegram/viber: +7 9044-903-550