Необходимо конвертировать 4 почти одинаковых флеш заставки на сайте в видео в формате video/mp4 и video/webm. По факту видео будет вставлено на сайт и крутиться вместо flash заставки, поэтому готовое видео должно отображаться в основных браузерах. ...
Ребрендинг компании
Мы – Тайсон Клининг Компани – занимаемся продажей напольных покрытий. И нам нужен ребрендинг:
- перерисовать логотип компании (вектор)
- подобрать новый шрифт
- проработать новую цветовую гамму
- разработать новый шаблон для постов в соцсетях и новый шаблон баннера на официальный сайт (исходники)
Заявки фрилансеров
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