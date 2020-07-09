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Закрыт27 заявок1334 просмотра

Женскому фитнес клубу требуется обновить сайт и создать фирменный стиль почти с 0.

Первое задание: 

Нужно сделать баннер на сайт. Текст на картинке: коллариум загар с пользой для кожи. Технология загара обладающая бактерицидными свойствами. 

В прикрепленных файлах работы которые нравятся. 

В приоритете в минимализм/геометрия, добавлять атрибуты клуба (девушки, предметы, все что касается темы на конкретной листовке) .

Фото и видео непосредственно из клуба отправим по запросу.

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