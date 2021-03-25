Ryzhkina31

Дарья Рижкина Ryzhkina31

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создаю трендовые продающие дизайны!

Давайте знакомиться.

Меня зовут Дарья, я web-дизайнер ориентированный на создание качественного дизайна лэндинга, мобильного приложения, баннеров, а так же полного дизайна сайта. Web-дизайн - это моя душа, которая развивается вместе с Вашими заказами.

Залог хорошего настроения - довольный клиент.

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Отзывы заказчиков

Svetalebed24
Светлана 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
4 года назад
Дизайн лендинга магазина цветов.
Спасибо большое Дарья за такую молниеносную оперативность. Выполнение на высшем уровне. Всегда была на связи. Качество работы, то что хотелось.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн приложения для начинающего дизайнера
Результат устроил. Все хорошо.
Очень хороший заказчик. Всегда был на связи, правки вносил быстро. Вежливый. Оплата быстрая.
Ответный отзыв