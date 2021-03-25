Создаю трендовые продающие дизайны!
Давайте знакомиться.
Меня зовут Дарья, я web-дизайнер ориентированный на создание качественного дизайна лэндинга, мобильного приложения, баннеров, а так же полного дизайна сайта. Web-дизайн - это моя душа, которая развивается вместе с Вашими заказами.
Залог хорошего настроения - довольный клиент.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
4 года назад
Спасибо большое Дарья за такую молниеносную оперативность. Выполнение на высшем уровне. Всегда была на связи. Качество работы, то что хотелось.
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$50
10 баллов
5 лет назад
Результат устроил. Все хорошо.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Всегда был на связи, правки вносил быстро. Вежливый. Оплата быстрая.