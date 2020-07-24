Нужно создать информационную архитектуру мобильного приложения. Маркетплейс для блогеров и рекламодателей.
Дизайн приложения для начинающего дизайнера
Есть готовое приложение. Карточная игра. Нужно сделать дизайн. Экранов довольно много.
Нужно сделать иконку приложения, экран загрузки, а также будущие скриншоты под мобильные и под планшеты согласно размерам Плей Маркета.
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