Дизайн приложения для начинающего дизайнера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен1 заявка535 просмотров

Есть готовое приложение. Карточная игра. Нужно сделать дизайн. Экранов довольно много.

Нужно сделать иконку приложения, экран загрузки, а также будущие скриншоты под мобильные и под планшеты согласно размерам Плей Маркета.

5 лет назад
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ryzhkina31
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$50
14 дней
Результат устроил. Все хорошо.
Очень хороший заказчик. Всегда был на связи, правки вносил быстро. Вежливый. Оплата быстрая.

Заявки фрилансеров

Ryzhkina31
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад