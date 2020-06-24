Необходимо выполнить дизайн для мобильного приложения. Функционал сделать на подобии: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gibdd_pay.app
Дизайн для фитнес приложения под iOS в Sketch
Ищу _опытного_ дизайнера для своего iOS приложения.
Задача следующая - нарисовать в Sketch-е дизайн приложения с видео тренировками (фитнес) для женщин. В качестве ориентира у нас выступает Freeletics - аналогичное приложения для тренировок дома.
Предварительно будет до 2 десятков Views (экранов)
Примеры таких экранов/окон:
- регистрация пользователя
- профиль
- список программ тренировок
- описание каждой тренировки
- окно создания программы на основании пожеланий пользователя (выбор дней недели для тренировки, выбор инвентаря - гантели, каремат, резинки и т.п.)
- плеер, проигрывающий видео с упражнений
- окно с отчетом о результатах тренировки
и ряд других, необходимых для создания, отображения и проигрывания видео.
Я залил примеры экранов из того самого Freeletics, о котором я говорил Выше
https://www.dropbox.com/sh/8vmym1qi25vi3m1/AACCKUEjhrpUHV7P2svhpXlca?dl=0
Работа долгоиграющая, оплата поэтапная (разобьем на экраны, этапы.. или, как договоримся). В течении года, планируем запуск еще нескольких подобных приложений.
Требования
- опыт создания дизайна приложений для iOS от года (именно для iOS, не Андроид)
- опыт работы в Скетче обязателен (примеры обязательны)
- портфолио обязательно
Приступаем в первой половине июля. Рассчитываем, что до средины августа должны справиться.
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