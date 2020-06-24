Дизайн для фитнес приложения под iOS в Sketch

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Закрыт19 заявок507 просмотров

Ищу _опытного_ дизайнера для своего iOS приложения. 

Задача следующая - нарисовать в Sketch-е дизайн приложения с видео тренировками (фитнес) для женщин. В качестве ориентира у нас выступает Freeletics - аналогичное приложения для тренировок дома.

Предварительно будет до 2 десятков Views (экранов)

Примеры таких экранов/окон:

- регистрация пользователя

- профиль

- список программ тренировок

- описание каждой тренировки

- окно создания программы на основании пожеланий пользователя (выбор дней недели для тренировки, выбор инвентаря - гантели, каремат, резинки и т.п.)

- плеер, проигрывающий видео с упражнений

- окно с отчетом о результатах тренировки

и ряд других, необходимых для создания, отображения и проигрывания видео.

Я залил примеры экранов из того самого Freeletics, о котором я говорил Выше

https://www.dropbox.com/sh/8vmym1qi25vi3m1/AACCKUEjhrpUHV7P2svhpXlca?dl=0

Работа долгоиграющая, оплата поэтапная (разобьем на экраны, этапы.. или, как договоримся). В течении года, планируем запуск еще нескольких подобных приложений.

Требования

- опыт создания дизайна приложений для iOS от года (именно для iOS, не Андроид)

- опыт работы в Скетче обязателен (примеры обязательны)

- портфолио обязательно

Приступаем в первой половине июля. Рассчитываем, что до средины августа должны справиться.

AndroidiOSSketch
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