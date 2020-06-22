Подготовить ассеты для iOS приложения из готового .psd файла

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Завершен4 заявки391 просмотр

Необходимо подготовить ассеты для iOS приложения (2D-гонки) из готового .psd файла.

Для примера прикрепляю один из 6 исходных файлов, по количеству изображений можно ориентироваться на него.

iOS
5 лет назад
danabadeyeva
Дана 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EgorTelpiz
Егор 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Спасибо за отличную работу! Все четко, быстро, до начала работы обсудили все нюансы, сроки. Всё было выполнено хорошо и даже быстрее, чем договорились. Также отмечу хорошую коммуникацию, это не менее важно для комфортного сотрудничества. Думаю, ещё обращусь к Егору. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик , с которым приятно работать. Четко сформулированная задача, удобная коммуникация и своевременная оплата. Всем рекомендую )

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