Подготовить ассеты для iOS приложения из готового .psd файла

Спасибо за отличную работу! Все четко, быстро, до начала работы обсудили все нюансы, сроки. Всё было выполнено хорошо и даже быстрее, чем договорились. Также отмечу хорошую коммуникацию, это не менее важно для комфортного сотрудничества. Думаю, ещё обращусь к Егору. Однозначно рекомендую!