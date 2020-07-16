Дизайн мобильного фоторедактора под iOS

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен28 заявок1831 просмотр

Требуется дизайн мобильного приложения для iOS. Концепция — приложение для пластики лица и тела с базовыми функциями редактирования и встроенными эффектами.

ТЗ на первый этап работы -https://yadi.sk/i/uVrysBfE9kfYcw 

При отклике обязательно прикрепляйте примеры ваших работ под iOS.

iOS
5 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Alexandra690
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$80
1 день
Escrow
Спасибо за сотрудничество, хорошая работа по ТЗ
Четкое ТЗ, приятная коммуникация. Рекомендуем Юлию к сотрудничеству)

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