Splash screen для Android приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок426 просмотров

Стартовый экран для мобильного приложения. Возможно - анимированный (до 5 секунд) 

Android
5 лет назад
guest_15920337575138
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Заявки фрилансеров

Анна
 
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5 лет назад
Иеронимус
 
36 лет
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2 года назад
286 отзывов(-2)
5 лет назад
Артур
 
34 года
11 лет в сервисе
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9 месяцев назад
4 отзыва
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Андрей
 
30 лет
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36 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
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Дизайн мобильных приложений
Егор
 
27 лет
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2 года назад
10 отзывов
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Александр
 
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год назад
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Георгий
 
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7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад