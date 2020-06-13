Splash screen для Android приложения

В связи со своей загруженностью ищу дизайнера со вкусом, который разработает несколько шаблонов для презентации мобильных интерфейсов в портфолио на Behance. Примеры хороших презентаций на мой взгляд: https://www.behance.net/gallery/94509631/Ticketplace-buy-tickets-online-%28mobile-application%29?tracking_source=search_projects_recommended ...