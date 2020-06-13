Требуется дизайн мобильного приложения для iOS. Концепция — приложение для пластики лица и тела с базовыми функциями редактирования и встроенными эффектами. ТЗ на первый этап работы -https://yadi.sk/i/uVrysBfE9kfYcw При отклике ...
Splash screen для Android приложения
Стартовый экран для мобильного приложения. Возможно - анимированный (до 5 секунд)
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