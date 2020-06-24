Дизайн для мобильного приложения

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен22 заявки595 просмотров

Необходимо выполнить дизайн для мобильного приложения.

Функционал сделать на подобии:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gibdd_pay.app

5 лет назад
nozrov87
Николай 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$300
3 дня
Escrow
Очень доволен работой Исполнителя! Перед началом работы все внимательно изучила, исполнила все вовремя
Рекомендую

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