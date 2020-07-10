UX UI дизайн мобильного приложения

$310
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен4 заявки675 просмотров

MVP для создания тренировок из упражнений в видео формате, картинок и текста. 

5 лет назад
iloginoff
Игорь 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$310
18 дней
Escrow
Спасибо! Круто!!! Даже не ожидал, что так можно. Только лучшие рекомендации!!!
Спасибо за интересный проект. Всегда буду радо поработать снова..

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
36 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
deeaero
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад