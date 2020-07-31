Дизайн детского мобильного приложения, срочно! Имеется ТЗ Бюджет 70$ Оплата по факту готовности Напишите Ваш телеграмм пожалуйста
Дизайн-макет для клиентского мобильного приложения для IOS и Android
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
На производство дизайна для проекта – клиентскоемобильное приложение для платформ IOS и Android.
Требуется создать ДИЗАЙН приложения.
Проект представляет собой «конструктор сайта». С помощьюданного конструктора пользователь проходит по нескольким этапам (блокам) и вносит в соответствующие поля необходимую информацию, подгружает картинки (из
имеющейся библиотеки или свои собственные), вставляет интернет-ссылки.
Количество блоков (экоанов) - 7
После заполнения всех блоков формируется интернет страница сучетом внесенной пользователем информации.
Также, в приложение будет интегрирован платёжный модуль дляоплаты картой и другими платёжными системами.
Примеры (скриншоты) имеющегося в настоящий момент функционала(Мастера) на интернет-сайте находятся в Приложении 1.
Задача: создать уникальный красивый дизайн приложениядля смартфонов и планшетов.
В макете дизайна должны быть сохранены все имеющиеся поля,тексты, названия из существующего сейчас Мастера. Стиль приложения должен быть современным, максимальнокачественным, с интересными элементами, картинками.
Некоторые примеры понравившихся стилей (по цвету, элементам,качеству картинок) находятся в Приложении 2.
Также, имеется рабочий сайт проекта. Примеры (скриншоты)страниц сайта находятся в Приложении 3.
Возможно, было бы хорошо, если макет будущего приложения имел что-то общее с дизайном основного сайта (возможно, цветовая гамма).
Подробное ТЗ с приложениями готов отправить лично после предварительного согласования условий.
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