Дизайн-макет для клиентского мобильного приложения для IOS и Android

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

На производство дизайна для проекта – клиентскоемобильное приложение для платформ IOS и Android.

Требуется создать ДИЗАЙН приложения.

Проект представляет собой «конструктор сайта». С помощьюданного конструктора пользователь проходит по нескольким этапам (блокам) и вносит в соответствующие поля необходимую информацию, подгружает картинки (из

имеющейся библиотеки или свои собственные), вставляет интернет-ссылки.

Количество блоков (экоанов) - 7

После заполнения всех блоков формируется интернет страница сучетом внесенной пользователем информации.

Также, в приложение будет интегрирован платёжный модуль дляоплаты картой и другими платёжными системами.

Примеры (скриншоты) имеющегося в настоящий момент функционала(Мастера) на интернет-сайте находятся в Приложении 1.

Задача: создать уникальный красивый дизайн приложениядля смартфонов и планшетов.

В макете дизайна должны быть сохранены все имеющиеся поля,тексты, названия из существующего сейчас Мастера. Стиль приложения должен быть современным, максимальнокачественным, с интересными элементами, картинками.

Некоторые примеры понравившихся стилей (по цвету, элементам,качеству картинок) находятся в Приложении 2.

Также, имеется рабочий сайт проекта. Примеры (скриншоты)страниц сайта находятся в Приложении 3.

Возможно, было бы хорошо, если макет будущего приложения имел что-то общее с дизайном основного сайта (возможно, цветовая гамма).

Подробное ТЗ с приложениями готов отправить лично после предварительного согласования условий.