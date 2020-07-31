Дизайн-макет для клиентского мобильного приложения для IOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен19 заявок673 просмотра

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

На производство дизайна для проекта – клиентскоемобильное приложение для платформ IOS и Android. 

Требуется создать ДИЗАЙН приложения.

Проект представляет собой «конструктор сайта». С помощьюданного конструктора пользователь проходит по нескольким этапам (блокам) и вносит в соответствующие поля необходимую информацию, подгружает картинки (из

имеющейся библиотеки или свои собственные), вставляет интернет-ссылки.

Количество блоков (экоанов) - 7

После заполнения всех блоков формируется интернет страница сучетом внесенной пользователем информации.

Также, в приложение будет интегрирован платёжный модуль дляоплаты картой и другими платёжными системами. 

Примеры (скриншоты) имеющегося в настоящий момент функционала(Мастера) на интернет-сайте находятся в Приложении 1.

Задача: создать уникальный красивый дизайн приложениядля смартфонов и планшетов.

В макете дизайна должны быть сохранены все имеющиеся поля,тексты, названия из существующего сейчас Мастера. Стиль приложения должен быть современным, максимальнокачественным, с интересными элементами, картинками.

Некоторые примеры понравившихся стилей (по цвету, элементам,качеству картинок) находятся в Приложении 2.

Также, имеется рабочий сайт проекта. Примеры (скриншоты)страниц сайта находятся в Приложении 3.

Возможно, было бы хорошо, если макет будущего приложения имел что-то общее с дизайном основного сайта (возможно, цветовая гамма).

Подробное ТЗ с приложениями готов отправить лично после предварительного согласования условий.

AndroidiOS
5 лет назад
sharpeenko
Андрей 
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Выбранный исполнитель

EgorTelpiz
Егор 
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$145
20 дней
Всё просто отлично. Дельные советы. Прекрасная работа.
Приятно было поработать , четкое ТЗ , оплата в срок , отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству !

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