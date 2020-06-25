Требуется опытный дизайнер для UI UX дизайна мобильного приложения. ББ имеется, сайт имеется, стилистику необходимо выдержать.
Дизайн детского мобильного приложения, срочно!
Дизайн детского мобильного приложения, срочно!
Имеется ТЗ
Бюджет 70$ Оплата по факту готовности
Напишите Ваш телеграмм пожалуйста
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