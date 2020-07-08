ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) На производство дизайна для проекта – клиентскоемобильное приложение для платформ IOS и Android. Требуется создать ДИЗАЙН приложения. Проект представляет собой «конструктор сайта». С ...
Значок, картинка для описания и скриншоты для Приложения в Google Play
Необходимо сделать шаблоны в Фотошопе (значок, картинка для описания и скриншоты) для Приложения.
Размеры:
Значок – 512 x 512
Картинка для описания – 1024 x 500
Скриншоты (кол-во ~ 3-4) – Минимальная длина стороны: 320 пикс. Максимальная длина стороны: 3840 пикс.
Срок для подготовки шаблонов ~ 2 дня.
Подробности про Приложение в личку.
Оплата- постоплата!!!
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