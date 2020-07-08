Значок, картинка для описания и скриншоты для Приложения в Google Play

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт10 заявок530 просмотров

Необходимо сделать шаблоны в Фотошопе (значок, картинка для описания и скриншоты) для Приложения.

Размеры:

Значок – 512 x 512

Картинка для описания – 1024 x 500

Скриншоты (кол-во ~ 3-4) – Минимальная длина стороны: 320 пикс. Максимальная длина стороны: 3840 пикс.

Срок для подготовки шаблонов ~ 2 дня.

Подробности про Приложение в личку.

Оплата- постоплата!!!

5 лет назад
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