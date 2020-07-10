Нарисовать комплект баннеров для рекламы в соц. сетях.

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Закрыт12 заявок572 просмотра

Цель: нарисовать комплект баннеров для услуги УЗИ/Взрослым.

Пример - https://take.ms/u2Xan

Описание:

Для охвата всех мест размещения комплект баннеров должен включать:

1) горизонтальный анимированный баннер (по возможности 1200х630)

2) вертикальный анимированный баннер (по возможности 1080х1920)

3) горизонтальный статический баннер (1200х630)

4) квадратный статический баннер (1080х1080)

Формат анимированных баннеров: mp4 или gif

Формат статических баннеров: png или jpeg

Для анимированных баннеров делаем 3 сменяющих друг друга изображения.

На каждом изображении необходимо разместить:

1) логотип компании (четкий, но небольшой по размеру, чтобы не забирал внимание с УТП, размещаем вверху по центру или в одном из нижних углов, как позволяет подобранное изображение)

2) одно анимированное УТП

3) изображение соответствующее УТП (желательно подбирать изображение в стилистике посадочной

страницы)

УТП на первое изображение: Лікарі - експерти УЗ діагностики

УТП на второе изображение: Новітні апарати преміум класу

УТП на третье изображение: Антикризові ціни / Запис 24/7

PS: в качестве третьего изображения можно использовать анимацию логотипа компании с УТП

Продолжительность анимированного баннера не более 10 сек.

Для согласования баннера необходимо выложить на доску (например, https://miro.com/)

После внесения и одобрения правок баннера будет необходимо залить в архив и отправить на почту.

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ProfitHunter
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