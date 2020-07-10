Женскому фитнес клубу требуется обновить сайт и создать фирменный стиль почти с 0. Первое задание: Нужно сделать баннер на сайт. Текст на картинке: коллариум загар с пользой для кожи. Технология загара ...
Нарисовать комплект баннеров для рекламы в соц. сетях.
Цель: нарисовать комплект баннеров для услуги УЗИ/Взрослым.
Пример - https://take.ms/u2Xan
Описание:
Для охвата всех мест размещения комплект баннеров должен включать:
1) горизонтальный анимированный баннер (по возможности 1200х630)
2) вертикальный анимированный баннер (по возможности 1080х1920)
3) горизонтальный статический баннер (1200х630)
4) квадратный статический баннер (1080х1080)
Формат анимированных баннеров: mp4 или gif
Формат статических баннеров: png или jpeg
Для анимированных баннеров делаем 3 сменяющих друг друга изображения.
На каждом изображении необходимо разместить:
1) логотип компании (четкий, но небольшой по размеру, чтобы не забирал внимание с УТП, размещаем вверху по центру или в одном из нижних углов, как позволяет подобранное изображение)
2) одно анимированное УТП
3) изображение соответствующее УТП (желательно подбирать изображение в стилистике посадочной
страницы)
УТП на первое изображение: Лікарі - експерти УЗ діагностики
УТП на второе изображение: Новітні апарати преміум класу
УТП на третье изображение: Антикризові ціни / Запис 24/7
PS: в качестве третьего изображения можно использовать анимацию логотипа компании с УТП
Продолжительность анимированного баннера не более 10 сек.
Для согласования баннера необходимо выложить на доску (например, https://miro.com/)
После внесения и одобрения правок баннера будет необходимо залить в архив и отправить на почту.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать обложку, в которую мы будем вставлять нашу фотку и выкладывать посты в Фэйсбуке или видеороли в Ютубе. 1. Это видеообзор футбольного матча. Обложка должна сразу же вызывать ассоциацию с видеоматериалом ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Нужен дизайнер, который может помочь с разработкой эффективных креативов для размещения рекламы в instagram.Баннеры29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Требуются ледующие слайды: 1. Мебель из массива - спальни, гостиные, домашние кабинеты, обеденные группы 2. Кожаная мебель - в натуральной итальянской и бразильской коже 3. Модульные диваны - большой выбор конфигураций и ...Завершен5 лет назад
Нужно разработать баннер. Прикрепляю к проекту прототип. Сначала нужно сделать 3 разных варианта по прототипу, потом выбранный берем и удаляем все лишнее (текстовку) После чего размножаем на разные размеры (для веба и ...Баннеры36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Есть готовый HTML5 баннер, но он не корректно отображается на рекламной площадке (не видны изображения, только текст). Баннер делал другой человек в программе Adobe Edge. Необходимо переверстать баннер 1 в 1, но согласно требованиям specs.adfox.ru. Нужно сделать срочно. ...Завершен5 лет назад
Нужны фотовидео макеты для таргетированной рекламы в инстаграм. Срочно...Баннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно разработать логотип и баннер группы вк Название группы Wetria. У меня нет никакой идеи. Жду от вас Готов заплатит за сочный дизайн 30 штукБаннеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне нужна привьюшка для своего канала в ютубеБаннеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад