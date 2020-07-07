Создание товарного и имиджевого баннера для сайта

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Закрыт1 заявка237 просмотров

Добрый день, необходимо создание товарного баннера для сайта и адаптированный под соц сети. Мебельная тематика. Товарный баннер с акционным предложением  для одного товара, второй товарный баннер для продвижения коллекции (исходники дает производитель). Имиджевый баннер для продвижения компании и ее услуг.  Итого три шаблона баннеров. 

5 лет назад
ECMMALL
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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