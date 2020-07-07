Создание товарного и имиджевого баннера для сайта

Добрый день, необходимо создание товарного баннера для сайта и адаптированный под соц сети. Мебельная тематика. Товарный баннер с акционным предложением для одного товара, второй товарный баннер для продвижения коллекции (исходники дает производитель). Имиджевый баннер для продвижения компании и ее услуг. Итого три шаблона баннеров.