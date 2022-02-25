Добро пожаловать
Начинающий фрилансер, дизайнер, делаю все в простом стиле и достаточно быстро. Буду рада любой работе. Тут мое небольшое портфолио. https://nasirovagulzar20.myportfolio.com/work
Берусь за любую интересную работу.
-работаю с векторными изображениями, растровыми изображениями, веб форматами и другими.
-могу создавать логотипы, баннеры, рекламные постеры, визитки, открытки, календари, обложки, принты и многие другие вещи.
-делаю работу быстро и всегда прислушиваюсь к заказчику, не без предложений креатива с моей стороны.
Связь со мной по почте [email protected]
Портфолио
- Фирменный стиль204 просмотра
- Визитки74 просмотра
- Для сторис в инстаграмме65 просмотров
- Логотип71 просмотр
- Разные рекламные баннеры72 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#421
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#1162
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $200от 2 дней
#1470