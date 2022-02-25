Добро пожаловать

Начинающий фрилансер, дизайнер, делаю все в простом стиле и достаточно быстро. Буду рада любой работе. Тут мое небольшое портфолио. https://nasirovagulzar20.myportfolio.com/work

Берусь за любую интересную работу.

-работаю с векторными изображениями, растровыми изображениями, веб форматами и другими.

-могу создавать логотипы, баннеры, рекламные постеры, визитки, открытки, календари, обложки, принты и многие другие вещи.

-делаю работу быстро и всегда прислушиваюсь к заказчику, не без предложений креатива с моей стороны.

Связь со мной по почте [email protected]